Região premeia a excelência ambiental nos alojamentos

O secretário regional do Ambiente e Alterações Climáticas, Alonso Miguel, atribuiu, ontem, no Dia Mundial do Ambiente, o galardão Miosotis Azores.



Este é um prémio para a reconhecer a excelência ambiental dos alojamentos turísticos.



Alonso Miguel salientou a importância deste galardão e o esforço realizado para garantir boas práticas do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, realçando o esforço adicional do setor atendendo a todas as dificuldades encontradas no último ano e meio com a pandemia da Covid-19.

O secretário regional do Ambiente e Alterações Climáticas assegurou vai continuar a promover a sustentabilidade ambiental, garantindo um trabalho árduo e constante, na preservação, conservação e promoção do nosso património natural, a par da inovação e auxílio na implementação de boas práticas ambientais na indústria turística.

“Só assim, juntos, conseguiremos garantir a manutenção da nossa primeira riqueza, que é a nossa qualidade ambiental, bem como salvaguardar a notoriedade das nossas nove ilhas e assegurar o seu posicionamento entre os locais mais procurados do mundo”, sinalizou.

Foi com esta premissa que, em 2012, nasceu o galardão Miosotis Azores, que pretende distinguir as boas práticas levadas a cabo pelas unidades de alojamento.

Atualmente a Região conta com 136 unidades turísticas premiadas, sendo que 34 receberão este ano o galardão pela primeira vez.

Alonso Miguel referiu que este é um selo de reconhecimento ambiental regional, rigoroso e sem quaisquer custos associados, adaptado às características locais, que disponibiliza um acompanhamento técnico no sentido de incentivar os alojamentos açorianos a implementarem boas práticas de sustentabilidade, valorizando e reconhecendo aqueles que o fazem.

O galardão Miosotis Azores abrange diferentes valências, nomeadamente ao nível da poupança de recursos, nomeadamente água e eletricidade, da correta gestão de resíduos e da proteção e valorização da biodiversidade, bem como da promoção dos produtos e serviços locais.