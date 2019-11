Região desafiada a candidatar Agricultura dos Açores à Unesco

As mais lidas

A queixa apresentada pelo Sindicato Democrático dos Professores dos Açores na Comissão Europeia por considerar que a Região está em incumprimento ao não limitar o número de contratos a termo dos docentes é um dos assuntos desta edição, onde se noticia ainda que o Governo Regional vai apoiar a fixação de trabalhadores que se mudem para ilhas com falta de mão-de-obra, e que a qualidade das creches da Região será avaliada em 2020.

