Região com 62 novos casos nas últimas 24 horas

Dos 49 novos casos positivos em São Miguel, 47 são em contexto de transmissão comunitária e dois dizem respeito a indivíduos com histórico de viagem.

Na ilha do Faial, os dois novos casos dizem respeito à cadeia de transmissão anteriormente identificada.

Na ilha Terceira, dos nove novos casos, sete são em contexto de transmissão comunitária e três dizem respeito a indivíduos com histórico de viagem.

Os dois novos casos no Pico dizem respeito a indivíduos com histórico de viagem.





18 Internamentos

Há 18 internamentos, 17 no Hospital de Ponta Delgada (oito em Unidade de Cuidados Intensivos) e um no Hospital de Angra do Heroísmo, em Unidade de Cuidados Intensivos.





34 Recuperações

Há 34 recuperações, todas em São Miguel (três na Lagoa, nove em Ponta Delgada e 22 na Ribeira Grande)





Três cadeias de transmissão ativas

Há três cadeias de transmissão ativas, uma no Pico, uma no Faial e um partilhada entre Faial/Corvo.

Refira-se que de acordo com a situação de transmissão comunitária registada nas ilhas Terceira e São Miguel, a Autoridade Regional de Saúde deixou de mencionar as cadeias de transmissão local referentes a estas ilhas.

Foram extintas 195 cadeias de transmissão.





511 Casos positivos ativos

Há 511 casos positivos ativos, sendo 433 em São Miguel, 55 na Terceira, 17 no Faial, quatro no Pico, um nas Flores e um no Corvo.

Foram detetados até hoje 3.588 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, verificando-se 25 óbitos e 2.951 recuperações.