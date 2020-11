Região com 20 novos casos positivos nas últimas 24 horas

Na ilha de São Miguel, no contexto da cadeia de transmissão relacionada com um estabelecimento de diversão em Ponta Delgada, foram detetados dois casos positivos, referentes a indivíduos do sexo feminino, de 40 e 55 anos, tendo ainda sido estabelecida relação entre esta cadeia e outra já reportada, que se fundem.

A investigação epidemiológica relacionada com uma cadeia de transmissão centrada no concelho da Ribeira Grande revelou dois casos positivos, que se reportam a indivíduos do sexo masculino, de 31 e 46 anos.

No decurso da investigação epidemiológica de outra cadeia de transmissão na ilha de São Miguel foram diagnosticados dois indivíduos do sexo feminino, de 14 e 24 anos.

No âmbito de duas novas cadeias de transmissão reportadas domingo, uma centrada no concelho da Lagoa e outra em Ponta Delgada, foram diagnosticados três casos positivos, nomeadamente na cadeia referente à Lagoa foi diagnosticado um homem de 28 anos; e na cadeia referente a Ponta Delgada foram diagnosticados um indivíduo do sexo feminino de 18 anos e um indivíduo do sexo masculino de 26 anos.

Também no contexto de uma nova cadeia de transmissão identificada domingo, relacionada com uma associação localizada no concelho de Ponta Delgada, foram detetados dois casos positivos, sendo um indivíduo do sexo feminino e outro do sexo masculino, ambos de 30 anos.

No âmbito de uma cadeia de transmissão associada a um estabelecimento hoteleiro também em Ponta Delgada foi diagnosticado uma mulher de 68 anos.

A Autoridade de Saúde Regional, refere, ainda, que na sequência do diagnóstico de um indivíduo do sexo masculino de 13 anos, foi estabelecida relação entre duas cadeias de transmissão, que se fundem.





Nova cadeia de transmissão em Ponta Delgada

Foi detetada uma nova cadeia de transmissão em Ponta Delgada, tendo sido diagnosticado um indivíduo do sexo masculino de 47 anos, contacto próximo de alto risco de um caso positivo reportado domingo.

Foram ainda diagnosticados, na ilha de São Miguel, dois indivíduos do sexo feminino, de 33 e 47 anos, estando os casos em investigação epidemiológica.

Na ilha Terceira, no contexto de uma cadeia de transmissão centrada no concelho da Praia da Vitória e reportada a 17 de novembro, foram diagnosticados dois indivíduos do sexo feminino, de 37 e 61 anos, e um indivíduo do sexo masculino de 68 anos.

Foi ainda diagnosticado um indivíduo do sexo masculino de 50 anos, estando o caso em investigação epidemiológica.

A ASR adianta que todos os contactos próximos das cadeias e dos casos em investigação epidemiológica cumpriam isolamento profilático desde a sua identificação pela Delegação de Saúde Concelhia.





Açores com 25 cadeias de transmissão ativas

A Região conta com 25 cadeias de transmissão ativas, sendo 18 na ilha de São Miguel, cinco na ilha Terceira, uma partilhada entre a ilha de São Miguel e a ilha de São Jorge e uma na ilha de São Jorge.





Duas recuperações nas últimas 24 horas

Foram registadas duas recuperações na ilha de São Miguel, correspondentes a dois indivíduos do sexo feminino, de 15 e 16 anos, elevando o número total de casos recuperados na Região para 394.

Até ao momento, foram detetados na Região 816 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, verificando-se atualmente 394 casos recuperados e 328 casos positivos ativos, dos quais 257 na ilha de São Miguel, 66 na ilha Terceira, dois na ilha de São Jorge e três na ilha do Faial.

Encontram-se internadas 13 pessoas, nove no Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada e quatro no Hospital de Santo Espírito em Angra do Heroísmo.