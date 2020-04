Red Bull Cliff Diving 2020 cancelado

A organização contava iniciar a temporada de 2020 no próximo mês de maio mas tendo em conta a situação de pandemia devido ao novo coronavírus as provas deste ano foram canceladas.



Recorde-se a prova em São Miguel, a decorrer no Ilhéu de Vila Franca do Campo, estava prevista para setembro.



A organização refere em nota que vai concentrar-se agora na temporada de 2021.



No entanto, espera levar a cabo um evento na Austrália, uma forma de homenagear atletas e público. Este evento está a ser planeado para decorrer em Sydney, em novembro deste ano, se as condições de saúde pública assim o permitirem.