Reclamações relativas a moratórias foram 10% do total entre março e agosto

Segundo o regulador e supervisor bancário, quase metade das reclamações aconteceu em abril e maio, logo após a entrada em vigor das moratórias de crédito. Já nos meses seguintes, houve um "decréscimo gradual das reclamações recebidas sobre as moratórias de crédito", informou ainda.

Das reclamações feitas, 45,8% são referentes à moratória pública para crédito à habitação, 36,4% sobre a moratória privada para crédito aos consumidores e 14% sobre a moratória pública para crédito a empresas.

As reclamações não significam que os clientes tenham razão na matéria reclamada, sendo que essa informação só constará no relatório anual do Banco de Portugal sobre supervisão comportamental.

Ainda entre março e agosto, o Banco de Portugal recebeu 312 pedidos de informação de clientes bancários sobre moratórias de crédito (42% sobre crédito à habitação), o equivalente a 14,8% de todos os pedidos de informação recebidos nesse período.