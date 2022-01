Reabertura dos serviços de atendimento permanente nos centros de saúde das Lajes e São Roque

No final de uma reunião com o conselho de administração da Unidade de Saúde de Ilha, o secretário da tutela esclareceu, citado em nota do Governo Regional, que em ambos os concelhos, os respetivos serviços vão funcionar 24 horas por dia, tal como antes do começo da pandemia de Covid-19.





“Não foi antes, exatamente pela pandemia, pela exiguidade de recursos humanos necessários para que este serviço possa funcionar, mas já com um enorme esforço financeiro da região e dos profissionais de saúde, vamos reativar esse serviço a partir de 1 de setembro”, disse o governante.





Na reunião com a Unidade de Saúde de Ilha do Pico foram abordadas outras questões como a do sistema de ar condicionado do centro de saúde da Madalena, avariado há mais de um ano por falta de manutenção, num edifício que foi inaugurado em 2014, adianta a nota.





Também a falta de manutenção no centro de saúde de São Roque, a exigir nesta altura uma intervenção de fundo, foi abordada, e houve também uma análise do projeto da remodelação do centro de saúde das Lajes.





Sobre este projeto, Clélio Meneses referiu que o mesmo “está em fase final, devendo a obra iniciar-se ainda no corrente ano”.