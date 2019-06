Raiz reabriu um ano depois do incêndio mas com o mesmo ADN musical

Um espaço dedicado à música alternativa e aos apaixonados da música, em geral, onde as pessoas possam falar, dançar e serem bem recebidos.



É assim que os proprietários do Raiz, Gonçalo Veludo e Gabriel Pereira, descrevem o espaço em entrevista ao Açoriano Oriental. O Raiz Club reabriu no centro da cidade de Ponta Delgada no passado dia 31 de maio, exatamente um ano depois do incêndio que o tinha destruído.



Um ano difícil para estes empresários, mas conforme afirma Gabriel Pereira, “o que podemos dizer é que o Raiz é à prova de fogo”. Além disso, acrescenta, “o ADN do Raiz vai ser o mesmo, mas com mais força e energia para darmos ainda mais bons espetáculos e alegrias aos micaelenses”.







