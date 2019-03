Rafael Botelho com Azores Rallye difícil

Uma entrada cautelosa no primeiro dia do Azores Rallye, prova inaugural do Campeonato dos Açores de Ralis, acabou por condicionar os objetivos de Rafael Botelho para a primeira prova do ano.

Ainda assim, o piloto do Citroën DS3 R3T conseguiu o quinto lugar à geral no CAR, foi segundo nas 2 Rodas Motrizes (2RM) açorianas e venceu a classe RC3. “Foi um rali exigente e extremamente difícil. Entramos demasiado cautelosos na quinta-feira e perdemos o contacto com a liderança. Na sexta-feira conseguimos reagir, reduzindo a diferença por troço e assumindo a liderança do Nacional, para além da subida de várias posições no Europeu. Fechamos o dia com o segundo lugar nas 2RM para o regional, conquistando os primeiros pontos do campeonato. É sempre importante começar a pontuar desde cedo. Obviamente que o objetivo era superior mas neste rali não conseguimos de todo”, referiu o piloto em declarações ao Açoriano Oriental.







