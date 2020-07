Quinta do Martelo, na ilha Terceira, recebe 14º galardão Green Key

Trata-se de um prémio internacional que distingue as boas práticas ambientais, a vários níveis, nomeadamente as energéticas, as de educação ambiental na área do turismo sustentável, bem como a autenticidade sociocultural dos territórios de acolhimento e conservando a sua identidade cultural. Tem por objetivo, igualmente, a partilha equitativa dos benefícios socioculturais, designadamente ao nível de emprego estável e de qualidade.

Este e outros reconhecimentos regionais, nacionais e internacionais que têm sido atribuídos à Quinta do Martelo ao longo das suas três décadas de existência, "são fruto de um trabalho honesto e empenhado que teve e tem por objetivo supremo a apresentação de um produto turístico simultaneamente com uma forte carga cultural, a par de preocupações ambientais e de sustentabilidade que cultivamos desde a primeira hora", refere uma nota enviada à redação do Açoriano Oriental.

"Recebemos todos esses prémios com muita satisfação, mas o galardão que mais apreciamos, e que felizmente temos conquistado com uma assiduidade notável, é o reconhecimento, por parte dos nossos clientes, do resultado de todo este continuo esforço de recuperação dos modos de vida que caraterizaram esta terra ao longo de séculos e pô-los à disposição de quem nos visita, para usufruto e memória", diz a nota.

Unidades como esta foram peças-chave na afirmação do destino Açores como local único e, também por isso, extremamente apelativo. Isso mesmo tem sido reconhecido pelos diversos atores ligados ao fenómeno turístico, desde quem tem responsabilidades de definir as políticas, como a quem, no terreno, faz afirmar a atividade.

"Na atual situação do movimento turístico a nível internacional, resultante da pandemia que alterou todos os paradigmas deste sector, julgamos que, uma vez mais, unidades como a Quinta do Martelo e Associações como as Casas Açorianas têm um papel fulcral no relançamento da atividade nos Açores, pelo que representam de originalidade e diferenciação da oferta, no seio do destino Açores", diz Gilberto Vieira, responsável pelo empreendimento.

O troféu Green Key é atribuído a empreendimentos que se preocupam com um melhor ambiente, destacando a tendência de garantir que o turista opte pela forma de atuação sustentável. Uma vez distinguidas, as unidades ficam obrigadas a melhorar ainda mais as condições pelas quais foram premiadas em edições anteriores. "Neste capítulo, em que o regulamento do prémio é cada vez mais exigente, a Quinta do Martelo tem feito um esforço contínuo de melhorias, nomeadamente no que respeita às energias renováveis, mas pode-se melhorar ainda mais, só que são investimentos avultados que necessitam de apoios para a sua concretização", diz o empresário.