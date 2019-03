PSP e GNR receberam 26.439 queixas em 2018

As mais lidas

O MAI indica ainda que todas as novas infraestruturas da PSP e da GNR a construir de raiz ou a serem recuperadas “dispõem ou vão dispor de SAV”.

Na nota enviada à agência Lusa, o ministério tutelado por Eduardo Cabrita indica que, no final de 2018, cerca de 63% dos postos da GNR e esquadras da PSP de competência territorial possuía uma sala de atendimento à vítima (SAV), enquanto nos restantes o atendimento realiza-se geralmente numa outra sala que “reúna as condições necessárias para o efeito”.

De acordo com o MAI, a Polícia de Segurança Pública (PSP) e da Guarda Nacional Republicana (GNR) detiveram 803 suspeitos em 2018, correspondendo a mais de 100 detenções (mais 14%) em relação ao ano anterior.

O MAI adianta que 79% das vítimas que apresentaram queixa às forças de segurança no ano passado eram mulheres e 83,5% dos alegados agressores eram homens.

A PSP e a GNR receberam 26.439 queixas de violência doméstica em 2018, menos 1,1% do que em 2017, segundo dados avançados, esta quinta-feira, à Lusa pelo Ministério da Administração Interna (MAI).

