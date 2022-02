PSP detém homem no Nordeste que cultivava plantas de Cannabis

Segundo revela a PSP em comunicado, a detenção ocorreu após várias diligências processuais e, através de um mandado de busca e apreensão, foi possível apreender na residência do suspeito quatro plantas de Cannabis Sativa-L em fase de desenvolvimento, com dimensões entre os 282 e os 335 centímetros, bem como 264 doses de Liamba, já em fase de secagem, entre outros objetos relacionados com o ilícito criminal. A PSP informa que o detido já foi presente à Autoridade Judiciária tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência – TIR.

A PSP refere ainda que as diligências realizadas pela Brigada de Investigação Criminal da Esquadra do Nordeste contribuíram desta forma para o sentimento de segurança dos cidadãos, reforçando a confiança no desempenho da Polícia de Segurança Pública na prevenção e repressão de ilícitos criminais no Nordeste.