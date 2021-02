PSP de Vila Franca do Campo detém dois homens pelo crime de furto qualificado

Segundo comunicado, as detenções ocorreram fora de flagrante delito, em cumprimento de mandados de detenção, emitidos por Autoridade de Polícia Criminal, e decorrem da investigação da Brigada de Investigação Criminal, onde investigaram factos que configuram um crime de furto qualificado de elevada quantia monetária, ocorrido naquela zona, no passado dia 29 de janeiro.

No decurso de várias diligências probatórias, em concreto, buscas domiciliárias emanadas pela Autoridade Judicial, no âmbito do referido processo em investigação, foi ainda possível apreender e recuperar, 75 mil 400 euros em numerário; 225 doses de heroína; quatro doses de cocaína; 6,50 gramas de substância indeterminada; três comprimidos Dormicum; duas balanças de precisão; diversos artigos adquiridos com o valor do furto (tais como roupa, perfume, telemóveis, câmara de videovigilância e um drone); apreensão de uma viatura adquirida com o dinheiro furtado.

Aos detidos foi-lhes aplicada pela Autoridade Judiciária competente as medidas de coação de prisão preventiva a um indivíduo e prisão domiciliária ao outro.

Em outra frente, elementos da Esquadra de Ponta Delgada, detiveram, em flagrante delito, um homem de 47 anos, pelo crime de introdução em local vedado ao público (interior de um parque de estacionamento) e por furto de auto-rádio de uma das viaturas que se encontravam no parque.

Na Ribeira Grande, no âmbito da execução de um mandado de detenção, foi detido um homem de 33 anos, para cumprimento de pena de prisão de seis anos e quatro meses, pela prática do crime de estupefacientes.

Na Lagoa, foi detido, em flagrante delito, um homem de 43 anos, pela prática do crime de cumplicidade, por permitir que o seu filho, menor de 15 anos, exercesse a condução de veículo ligeiro de mercadorias sem habilitação legal para o efeito. A participação por factos ilícitos foi encaminhada para o Tribunal de Família e Menores de Ponta Delgada.

Na cidade da Horta, ilha do Faial, no âmbito da execução de um mandado de detenção, foi detida uma jovem de 17 anos, para cumprimento de medida de internamento em instituição particular de solidariedade social.