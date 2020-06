PSD reclama melhores condições para as zonas balneares

Em comunicado, João Ormonde, que lidera a concelhia, recorda que, "já o ano passado foi assim, e denunciamos que os investimentos anunciados pela Câmara Municipal não passavam afinal de meras intervenções de manutenção, insuficientes e quase sempre com péssima qualidade nos materiais e na mão-de-obra, não cumprindo sequer com parâmetros mínimos de qualidade", adianta.



O social democrata refere que as várias situações "foram sendo confirmadas pelos banhistas ao longo de todo o verão passado, com as más condições dos locais de banhos a terem consequências para a sua segurança, obrigando nalguns casos a intervenções corretivas de emergência", explica.



"Existiam, e continuam a existir problemas ao nível dos acessos, estacionamento, serviços conexos, equipamentos de diversão, balneários em mau estado ou inativados, condicionamento ou inutilização dos solários e poças ou piscinas naturais inutilizáveis pela ação da maré ou estado do mar", aponta.



O presidente da CPC angrense considera que "o aparato das últimas semanas, com o habitual ritual do betão para o chão e cal para as paredes, pode fazer crer aos mais distraídos que se está a investir, quando afinal é apenas mera cosmética", garante.



João Ormonde assegura que, em alguns casos "nem se chega a reabilitar condignamente estragos causados pelo mar, ou muitas outras situações relacionadas com equipamentos deteriorados e inoperacionais", lamenta.



"As casas de banho vão continuarão imundas, as piscinas só terão água na maré baixa, os equipamentos de diversão resumir-se-ão à velhinha plataforma flutuante e nada mudará quanto à segurança e bem-estar dos banhistas", constata o social democrata.



"Resta-nos esperar que ao menos se consigam implementar as regras sanitárias que forem sendo impostas pelas autoridades competentes, incluindo quem tem a obrigação de as fazer cumprir, acrescenta.