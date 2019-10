PSD quer explicações do Governo Regional sobre o fim da operação da Delta

O Grupo Parlamentar do PSD/Açores requereu hoje, com urgência, a audição da Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo na Comissão de Economia, visando "ter explicações da tutela sobre o anunciado fim da operação da Delta Airlines para a Região", explicou o deputado António Vasco Viveiros.

Citado em comunicado, o deputado social democrata, adianta que "considerando que o fim daquela operação representa um revés muito significativo no desenvolvimento do sector do turismo, designadamente no contributo potencial do mercado norte americano, deve o governo dar conta de todo o processo, assumindo aquelas que são as suas responsabilidades".







Para António Vasco Viveiros, está à vista "o falhanço da promoção turística que o governo fez da Região nos Estados Unidos da América (EUA), primeiro através da ATA, e depois transferida para o Turismo de Portugal. O cancelamento da operação da Delta Airlines prova isso mesmo", afirma.





"É uma situação que traz consequências graves para a economia da ilha de São Miguel e do arquipélago", acrescenta o deputado, sublinhando que Marta Guerreiro "tem de se explicar sobre a mesma, assim como sobre a promoção, já agendada, dos Açores nos EUA”, concluiu.