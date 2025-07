Cáritas lança campanha solidária extraordinária para ajuda a famílias vulneráveis

Fonte da Cáritas Portuguesa adiantou à agência Lusa que decidiu fazer esta campanha extraordinária de angariação de fundos, que dura até ao final de agosto, devido “às dificuldades em responder aos pedidos de apoio” que têm aumentado ao abrigo do ‘Programa Inverter a Curva da Pobreza’.

“Face à realidade presente do número de famílias em situação vulnerável, o foco desta campanha está em garantir apoios de emergência eficazes e imediatos, através do programa ‘Inverter a Curva da Pobreza’, que tem como objetivo evitar o agravamento das situações de fragilidade social”, afirma, em comunicado, acrescentando que escolheram “fazer esta nova campanha com base em testemunhos reais de pessoas que são apoiadas pela rede nacional Cáritas”.

A campanha inclui uma componente de apelo direto à solidariedade, com várias formas de apoio financeiro acessíveis à população, como seja transferência bancária: IBAN: PT50 0045 9020 4033 2492 5070 6, por MB Way 910 66 11 33, por pagamento de serviço - Entidade: 77777 | Referência: 777 777 777 ou por donativos online, através do endereço https://caritas.pt/invertercurvadapobreza/.

Segundo a fonte da Cáritas, não serão feitos peditório físico, no terreno.

“Ao apelar a todos para que nos ajudem a reforçar a nossa missão, acreditamos estar a abrir a nossa porta a todos os que, de tantas formas, querem contribuir para que o mundo seja um lugar melhor e de oportunidades para todos. É um apelo à confiança para que continuem a acreditar na Cáritas e não desistam de acreditar que é possível transformar vidas”, explica na nota a presidente da Cáritas Portuguesa, Rita Valadas.

O programa “Inverter a Curva da Pobreza” já apoiou mais de 42 mil pessoas ao longo dos últimos quatro anos através do pagamento de despesas pontuais e atribuição de vales de aquisição de bens, sendo uma resposta essencial para aqueles que, por diversos motivos como o desemprego, a doença ou a falta de rendimento, se encontram em risco de exclusão social. A campanha “Histórias Reais” surge, precisamente, para garantir que este trabalho não só continua, como chega a mais famílias, explica a Cáritas, que “apela à generosidade de todos os que acreditam que é possível transformar vidas com gestos simples, mas impactantes”.

“Num momento em que a pobreza ameaça tornar-se uma realidade para cada vez mais pessoas, a solidariedade de cada um é o que pode fazer a diferença”, salienta.