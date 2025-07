Câmara da Horta repete concurso para obra que não teve propostas por falta de mão-de-obra

Em comunicado, o município da Horta esclarece que o concurso público para a empreitada de reabilitação da Rua do Atafoneiro, na freguesia dos Flamengos, que foi publicado no dia 13 de junho em Diário da República, pelo valor base de 500 mil euros (acrescido de IVA), “ficou deserto, não tendo sido apresentada qualquer proposta dentro do prazo legalmente estipulado”.

“Apesar do significativo preço-base, a falta de mão-de-obra e as várias empreitadas que decorrem na ilha afetam, de forma muito significativa, a capacidade de resposta do setor da construção civil”, afirma o presidente da autarquia, Carlos Ferreira, citado na nota.

O autarca esclareceu que o concurso para a empreitada “prevê a substituição da rede de abastecimento de água, a implementação de um sistema de drenagem de águas pluviais com poços absorventes e a pavimentação da via ao longo de 705 metros”.

O município da Horta informa que será lançado um novo concurso público, “logo que estejam reunidas as condições legais e técnicas para o efeito”.

Assegura ainda que o executivo “está a envidar todos os esforços para garantir a concretização deste investimento considerado essencial” para a freguesia dos Flamengos.

Reconhece, no entanto, que a falta de mão-de-obra “tem dificultado significativamente a execução de diversas empreitadas, uma realidade que afeta não apenas a ilha do Faial, mas também a Região Autónoma dos Açores e o país em geral”.

A Câmara Municipal da Horta reafirma o seu compromisso “com a melhoria das acessibilidades e das infraestruturas da freguesia dos Flamengos” e garante que “continuará a trabalhar com determinação para ultrapassar os obstáculos existentes, garantindo a concretização de projetos estruturantes que contribuam para o desenvolvimento local e para a melhoria da qualidade de vida da população”.