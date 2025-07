PSD recandidata António Reis à Câmara de Santa Cruz da Graciosa

Em 2021, o autarca foi eleito pela coligação “Somos Todos Graciosa” (PSD/CDS-PP/PPM), mas nas autárquicas de outubro concorre apenas com a sigla do PSD.

António Reis, que também é o líder da Comissão Política de Ilha do PSD, disse à agência Lusa que aquele órgão decidiu, por maioria, avançar com a sua recandidatura “apenas pelo PSD”.

“O partido achou que não fazia muito sentido, visto também que os parceiros da coligação não têm organização no concelho, voltarmos a concorrer com a sigla da coligação e vamos, sem nada contra os nossos parceiros, e sempre pelos graciosenses, concorrer apenas com a sigla do PSD”, justificou.

Sobre as razões da recandidatura à liderança da presidência do único município da ilha Graciosa, António Reis disse que é para poder continuar o trabalho iniciado no atual mandato.

“O nosso trabalho, modéstia à parte, nunca está todo feito, há muita coisa para fazer, mas estamos a caminhar no ritmo certo para conseguir atingir os objetivos da maioria dos graciosenses, que é o desenvolvimento do seu concelho e a criação de melhores condições de vida”, declarou.

Lembrou que no mandato iniciado em 2021 a autarquia, sob a sua liderança, desenhou a estratégia local de habitação, que está aprovada, e já começou a receber as primeiras candidaturas de particulares que “precisam de apoio para reabilitar as suas habitações”.

“Também lançámos o concurso de substituição da rede de águas, que foi a maior obra do município neste mandato”, disse, pretendendo prosseguir com a intervenção para “substituir toda a rede antiga de abastecimento de água à população”.

O próximo mandato, a ser reeleito, também “será muito focado na parte da habitação” e na manutenção da rede viária, que apresenta “alguns troços danificados” que é necessário reabilitar.

O social-democrata referiu que nos últimos quatro anos apostou na promoção do concelho de Santa Cruz da Graciosa, conseguiu “promover bem” o território em feiras de turismo nacionais e o município ganhou o prémio Best Tourism Village 2024.

“O nosso concelho é cada vez mais procurado, temos batido recordes de desembarques [de passageiros] mês após mês, (…) a hotelaria está bem composta, conseguimos divulgar melhor o Carnaval e somos visitados cada vez por mais pessoas”, disse.

Referiu ainda que sob a sua liderança autárquica as festas principais do concelho passaram a ser “cada vez mais fortes” e levam “cada vez mais pessoas” à ilha açoriana da Graciosa.

O atual autarca e candidato do PSD à Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa tem 46 anos, é bancário de profissão e bacharel em Ciências Empresariais.

O PS candidata Paulo Jorge Cunha, 49 anos, que desempenha o cargo de presidente da Junta de Freguesia de Santa Cruz da Graciosa desde 2013.

Nas últimas autárquicas, a coligação PSD/CDS-PP/PPM elegeu três elementos para o executivo camarário de Santa Cruz da Graciosa e o PS dois.

As eleições autárquicas estão marcadas para 12 de outubro.