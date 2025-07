Os resultados dos Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário realizados no mês passado em mais de 700 escolas foram hoje afixados e, segundo uma análise global do JNE, a disciplina com melhores resultados médios foi Inglês, como 14,1 valores (numa escala de zero a 20).

Por oposição, as disciplinas com médias nacionais mais baixas foram Matemática Aplicada às Ciências Sociais (9,2 valores) e Geometria Descritiva A (8,9 valores).