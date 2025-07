Praia Ambiente negoceia com sindicatos mas greve ainda não foi desconvocada

Na sexta-feira, após um plenário de trabalhadores, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins (STAL) anunciou uma greve na Praia Ambiente no dia 1 de agosto.

A empresa municipal é responsável pelo abastecimento de água e recolha de resíduos no concelho da Praia da Vitória, na ilha Terceira, e a greve coincide com o primeiro dia das festas concelhias.

Em causa, segundo a dirigente sindical Benvinda Borges, estava o facto de ter havido uma “negociação paralela” com alguns trabalhadores, que tiveram aumentos salariais superiores aos restantes.

No mesmo dia, o presidente do conselho de administração da Praia Ambiente e vice-presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Ricky Baptista, disse ter havido um erro com quatro funcionários e que a situação seria corrigida “perante um parecer jurídico”, para “garantir equidade entre todos os colaboradores”.

O conselho de administração da Praia Ambiente anunciou hoje, em comunicado, que celebrou um novo acordo coletivo de trabalho com o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (Sintap), “após um processo de diálogo aberto e entendimento mútuo”.

Revelou ainda que “já foi iniciado um processo de diálogo” com o STAL, “reconhecendo um erro anteriormente ocorrido”.

“Assumimos com responsabilidade o compromisso de corrigir essa situação e avançar para a construção de um entendimento sólido e respeitador dos direitos dos trabalhadores por este sindicato representados”, avançou.

Questionada pela Lusa sobre se a greve seria desconvocada, Benvinda Borges disse que os trabalhadores vão voltar a reunir-se em plenário na sexta-feira e que serão eles a decidir.

Ainda assim, a dirigente sindical adiantou que as reivindicações apresentadas se mantêm.

Segundo Benvinda Borges, a empresa municipal solicitou aos trabalhadores que tinham recebido aumentos salariais acima dos restantes, com retroativos a janeiro, que devolvessem os valores pagos dentro de 90 dias.

“Estamos a aguardar o que os trabalhadores dizem. Nós não queríamos que fosse retirado o aumento àqueles trabalhadores, queríamos era a igualdade para todos”, apontou.

O STAL tem agendada uma reunião com o conselho de administração na segunda-feira.

Em comunicado, o conselho de administração da Praia Ambiente alega que o acordo com o Sintap marca “uma etapa importante na consolidação das relações laborais e no compromisso com a valorização dos trabalhadores da empresa”.

“Este novo acordo, que sucede ao anterior celebrado há seis anos, integra um conjunto significativo de melhorias”, vincou.

Entre as melhorias, a empresa destaca a aplicação da Tabela Remuneratória Única, em consonância com o Acordo Plurianual 2025-2028 para as Carreiras Gerais da Função Pública, a introdução da Terça-Feira de Carnaval como feriado obrigatório para todos os trabalhadores e a atribuição de mais um dia de férias por cada 10 anos de serviço.

Está também previsto um aumento do subsídio de refeição para seis euros, com atualização automática conforme a função pública, o alargamento do subsídio de risco a outras valências profissionais e o reconhecimento oficial das 35 horas semanais, que já se encontrava em vigor desde 2022.

“Este acordo reflete o empenho da Praia Ambiente em criar um ambiente de trabalho mais justo, motivador e alinhado com os princípios da administração pública moderna”, sublinhou a administração.