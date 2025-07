Alunos continuam sem saber as notas nas provas do 9.º ano

A afixação das pautas definitivas dos alunos do 9.º ano deveria acontecer hoje, mas as escolas continuam a aguardar a chegada dos resultados das provas finais de Matemática e Português, não conseguindo dar resposta “a pais e alunos que continuam a aparecer e a ligar”, contou à Lusa Manuel Pereira, presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE).



“Ainda não chegou nada nem sequer qualquer informação e há muito trabalho que depende desses resultados”, disse Manuel Pereira, explicando que após a chegada dos resultados o professores têm de realizar “os conselhos de turma para preencher as pautas e as poder afixar”.



No Agrupamento de Escolas General Serpa Pinto, em Cinfães, onde cerca de cem alunos fizeram exames, serão precisas “pelo menos duas horas para se conseguir afixar as pautas”, estimou o diretor Manuel Pereira.



O professor explicou a Lusa que os professores têm de fazer as contas para perceber quais as notas finais dos alunos, uma vez que as provas nacionais têm um peso de 30% nessa nota.



Os alunos do agrupamento da Escola de Miraflores, em Algés, já não irão saber as suas notas hoje, segundo informação avançada aos encarregados de educação pela direção escolar a que a Lusa teve acesso.



“Até ao momento, as escolas ainda não receberam as classificações das provas de 9.º ano, as quais são de responsabilidade do Ministério da Educação”, começa por explicar o agrupamento numa informação enviada aos encarregados de educação por volta das 17:00.



As escolas não foram informadas do motivo pelo qual ainda não receberam as notas, que esperavam ter chegado na segunda-feira, assim como não receberam “qualquer informação oficial adicional sobre os prazos ou o impacto nos procedimentos da segunda fase”, refere a escola de Algés.



Às 17:15, no Agrupamento de Escolas de Benfica, em Lisboa, os professores também continuavam à espera dos resultados, assim como no agrupamento de Escola Anselmo Andrade, em Almada, onde uma fonte disse à Lusa que iriam permanecer abertos até às 21:00 de hoje.



Segundo Manuel Pereira, as escolas ficam abertas “as horas que forem necessárias, mas há um limite dentro do razoável”.



O presidente da ANDE reconhece que se as notas chegarem durante o dia de hoje “ainda estarão dentro do prazo”, mas lembra que “amanhã começam as inscrições para a 2.º fase", que terminam logo na quinta-feira.



Os alunos têm dois dias para se inscrever, sendo que deverão “ser poucos” a realizar novamente os exames, segundo Manuel Pereira, explicando que um aluno “fica automaticamente reprovado se tiver negativa cumulativamente a Matemática e Português”.



A Lusa questionou o Ministério da Educação hoje de manhã sobre os motivos do atraso, mas ainda não obteve qualquer resposta.