PSD/Açores acusa PS de dizer "uma coisa e o seu contrário" sobre Ação Social Escolar

E concretiza: "O PS acusa o PSD de fazer afirmações falsas, mas logo de seguida admite que as verbas para a Ação Social Escolar diminuem, o que prova que o PSD disse a verdade. E a verdade é apenas esta: o Orçamento para 2020 prevê um corte de quase um milhão de euros na Ação Social Escolar, que o PS é incapaz de explicar".

Na resposta, a social-democrata Maria João Carreiro diz que as declarações da colega socialista são "absurdas", pois esta "consegue dizer uma coisa e o seu contrário na mesma frase".

"Não podemos também deixar de dizer que há uma afirmação recente do PSD, que é falsa, nomeadamente a questão do desinvestimento na Ação Social Escolar. Aquilo que se verifica é que a verba diminuiu em virtude de haver neste momento, para ânimo de todos nós, menos pessoas a precisar", apontou, referindo, também, a "gratuidade dos manuais escolares" como justificação para a diminuição da verba.

Na segunda-feira, e questionada sobre a posição do PSD, a deputada socialista Renata Botelho havia definido como "falsa" a acusação do PSD sobre este tema.

O PSD/Açores reiterou esta terça-feira a sua oposição ao corte no Orçamento da região para 2020 no que diz respeito à Ação Social Escolar, acusando ainda o PS de "dizer uma coisa e o seu contrário" sobre o tema.

