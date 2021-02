PS/Açores reitera importância das obras de reordenamento do porto da Horta

"Trata-se de uma obra importantíssima, que esperamos ficar concluída em outubro deste ano, que vem dignificar este espaço e que vem criar melhores condições para as empresas marítimo-turísticas e para aqueles que nos visitam", destacou a deputada aos jornalistas, no final de uma visita às obras de construção do edifício de apoio às empresas marítimo-turísticas.

As obras, que representam um investimento de um milhão de euros, estão integradas no reordenamento do porto da Horta.

Ana Luís recordou também que o projeto de reordenamento do porto da Horta, que inclui a construção de uma nova área para as pescas, a ampliação da marina da Horta e a criação de novos espaços para os ‘mega-iates’, continua a aguardar pelos estudos efetuados pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC).

"Temos de aguardar pelas conclusões desse estudo ao projeto de reordenamento do porto da Horta", sublinhou a deputada do PS, realçando que, quaisquer que sejam as conclusões, "é necessário garantir a segurança" de toda a operação portuária.

A ex-presidente da Assembleia Legislativa dos Açores disse também esperar que o novo Governo Regional de maioria PSD/CDS-PP/PPM mantenha os investimentos, programados e lançados pelo anterior executivo socialista, em relação ao porto da Horta.