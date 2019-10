PS/A reúne nas Flores para debater Plano e Orçamento de 2020

“Vamos estar durante uma semana na ilha das Flores para debater a proposta de Plano e Orçamento para 2020 e para ouvir a sociedade civil, nomeadamente as pessoas e entidades afetadas pelo furacão Lorenzo e as forças representativas da ilha”, anunciou, Francisco César, presidente do Grupo Parlamentar do PS/Açores.

Desta forma, entre os dias 11 e 15 de novembro os deputados do PS/Açores à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, vão analisar e debater com os membros do Governo Regional “as principais linhas do que vai ser concretizado no próximo ano” e que, de acordo com a Proposta de Plano e Orçamento, prevê um crescimento significativo do investimento público e o cumprimento dos compromissos assumidos no início da legislatura para com os açorianos, adianta comunicado.





Francisco César sublinha que “sendo o PS/Açores o único partido com deputados eleitos em todas as ilhas, há uma responsabilidade acrescida na análise destes instrumentos fundamentais para o progresso das nossas ilhas”. O líder da bancada socialista diz também que “é importante esta análise interna, antes do diálogo que se vai realizar com todos os partidos políticos”.