PRR, Fundos Comunitários e o Novo Quadro Comunitário em debate na reunião do CESA

Na reunião irão tomar posse os Membros do Conselho que ainda não foram empossados no atual mandato; irão ser constituídas as Comissões Especializadas Permanentes da Economia e Desenvolvimento; da Educação e Formação e dos Setores Sociais.





O secretário regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, Joaquim Bastos e Silva, marcará presença na reunião e irá abordar o Plano de Recuperação e Resiliência para os Açores, a execução regional dos fundos comunitários relativa ao 1.º semestre de 2021 e a preparação do Novo Quadro Comunitário para os Açores.