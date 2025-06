Protocolo entre Ordem dos Engenheiros Técnicos e Universidade dos Açores

A assinatura do protocolo terá lugar pelas 12h00, no Salão Nobre do Palacete da Reitoria da Universidade dos Açores, no campus de Ponta Delgada, e contará com a presença da reitora, Susana Mira Leal, e do bastonário da Ordem dos Engenheiros Técnicos, José Manuel Sousa.

O protocolo prevê, entre outras iniciativas, a realização de duas conferências subordinadas aos temas ambiente e sustentabilidade e cibersegurança e inteligência artificial, “refletindo o compromisso de ambas as instituições em promover o debate e a partilha de conhecimento sobre questões atuais e estruturantes, tanto a nível local como global”, segundo uma nota de imprensa.