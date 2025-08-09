Açoriano Oriental
    • "Despejo de barracas só com decisão judicial" é a manchete do Açoriano Oriental

    O problema dos sem-abrigo em tendas e barracas em Ponta Delgada complica-se nos terrenos privados, onde o despejo só se pode realizar com ação judicial. O assunto está em destaque no Açoriano Oriental de sábado, 9 de agosto de 2025. 

    Hoje, 00:00
    "Despejo de barracas só com decisão judicial" é a manchete do Açoriano Oriental

    Autor: AO online

    "77% dos resíduos urbanos valorizados em 2024" e "Testes nos poços geotérmicos com resultados positivos" são outros destaques do jornal. 

