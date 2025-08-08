Açoriano Oriental
    • Equipa de reportagem da RTP/Açores alvo de ameaças por sem-abrigo

    Uma equipa da RTP/Açores foi ontem alvo de ameaças e tentativa de agressão por parte de um casal em situação de sem-abrigo, na freguesia de Santa Clara, em Ponta Delgada, quando se encontrava em reportagem.

    Hoje, 10:53
    Autor: Carolina Moreira

    Ao que o Açoriano Oriental conseguiu apurar, um dos sem-abrigo que se encontrava na via pública optou por manifestar o seu desagrado por estar a ser filmado pedindo satisfações ao jornalista, enquanto o outro se dirigiu ao repórter de imagem empunhando um martelo e tentando tirar à força a câmara de filmar.

    Segundo a Polícia de Segurança Pública (PSP), que foi chamada ao local, o material de reportagem não terá sofrido danos nem terão sido concretizadas as agressões físicas, no entanto foram registadas ameaças e injúrias ao profissional que se entrava em trabalho.

    De acordo com o porta-voz da PSP, comissário Eurico Machado, a situação ficou “controlada” com a chegada dos agentes da autoridade, tendo sido elaborado um “auto de notícia”.

    “O processo vai agora para investigação como crime público e vai ser dado conhecimento ao Ministério Público de Ponta Delgada”, adiantou.

    Entretanto, a Direção Regional dos Açores do Sindicato dos Jornalistas já veio “condenar todos os atos de violência contra a classe e apelar às autoridades que assumam as suas responsabilidades”.

