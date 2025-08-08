Açoriano Oriental
    • Pauleta recorda “grande capitão” e “pessoa formidável”

    Pauleta, antigo futebolista internacional português, marcou presença no velório de Jorge Costa no Estádio do Dragão, deixando uma sentida homenagem ao antigo capitão do FC Porto, que considerou “um líder”.

    Hoje, 14:58
    Autor: Lusa

    “É um momento muito triste. Os meus sentimentos à família e à família ‘portista’. Apanhou-nos de surpresa, era impossível não gostar dele. Grande capitão de equipa no FC Porto e passou muitos anos na seleção. É um momento difícil para toda a gente, sobretudo para quem tenha partilhado um minuto com ele no relvado”, afirmou.

    O antigo goleador nacional destacou o espírito de liderança de Jorge Costa, dentro e fora de campo.

    “Era um verdadeiro e grande capitão. Era um líder, impondo um respeito natural. Tive a sorte de o ter ao meu lado e também de jogar contra ele. Morria pelo FC Porto e pela seleção nacional”, sublinhou.

    Pauleta recordou, com humor, um episódio vivido com o antigo central durante o Mundial da Coreia, em 2002: “Ele estava a jogar às cartas com outros jogadores, eu meti-me atrás dele a fazer palhaçadas e ele quase me bateu, levava aqueles jogos muito a sério”.

    “Dentro do campo todos o conhecem, fora era uma pessoa formidável, sempre bem-disposto e com aquele sorriso tão próprio. Tinha muito para dar ao futebol português”, acrescentou.

    O antigo avançado açoriano lembrou ainda que Jorge Costa “ganhou tudo o que havia para ganhar no FC Porto” e frisou que o agora falecido dirigente “estava feliz por ter voltado ao clube do coração”.

    “Eu era um grande amigo do Jorge. Costumamos falar bem das pessoas quando morrem, mas neste caso é inteiramente justo. O Jorge podia ser o que quisesse no futebol. Foi um grande jogador, um grande treinador e ia fazer grandes coisas como dirigente. Tenho a certeza que ia ter muito sucesso. Que descanse em paz”, rematou.

