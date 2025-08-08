Açoriano Oriental
    Portugal integra Comité de Furacões da Organização Meteorológica Mundial

    Portugal passou a integrar o Comité de Furacões da Organização Meteorológica Mundial (OMM), na sequência de um pedido do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), anunciou a instituição nacional.

    Hoje, 18:07
    Portugal integra Comité de Furacões da Organização Meteorológica Mundial

    Autor: Lusa

    Portugal não está geograficamente inserido na região da qual é agora membro, a IV, mas o IPMA diz numa nota sobre o assunto que “a dinâmica dos sistemas tropicais no Atlântico fazem com que esteja exposto a este tipo de fenómenos”.

    A região em questão compreende o Canadá, Estados Unidos, França, Reino Unido, Holanda e Espanha, assim como os países da América Central e das Caraíbas.

    De acordo com o IPMA, a partir de agora Portugal poderá contribuir com capacidades técnicas e científicas, e com uma rede de observação meteorológica complementar aos sistemas existentes no Atlântico Norte, com a inclusão dos novos radares dos Açores.

    E poderá também, além de aceder diretamente às decisões do comité, participar em programas de formação e capacitação técnica.

    A integração no Comité de Furacões da Região IV da OMM “é uma medida estratégica, coerente e necessária, que reforça a segurança nacional, amplia a cooperação entre os países e contribui para a eficácia global do sistema de alerta e resposta a furacões no Atlântico Norte”, diz o IPMA na nota.

