    • Prémio Natália Correia atribuído a escritor João Pedro Porto

    O escritor açoriano João Pedro Porto foi o vencedor da edição de 2025 do Prémio Literário Natália Correia, uma iniciativa da Câmara Municipal de Ponta Delgada, com a obra “Não-Poema”, foi hoje anunciado.

    6 de Aug de 2025, 18:47
    Prémio Natália Correia atribuído a escritor João Pedro Porto

    Autor: Lusa


    Segundo uma nota de imprensa, o júri entregou ainda menções honrosas a “Este Caminho Nómada”, da autoria de Álvaro Giesta, e “Assim Morre a Eternidade”, de David Bene.

    O coletivo de jurados destacou a qualidade poética evidenciada pelas três obras literárias, distinguindo-as das 61 que foram admitidas e analisadas nesta quinta edição do concurso.

    Entre outras considerações, o júri destacou “o discurso poético inaugural e genesíaco” da obra, assim como “a maturidade poética” de João Pedro Porto.

    João Pedro Porto nasceu em 1984 e possui quatro romances: “Porta Azul para Macau”, “O 2egundo M1nuto”, “O Rochedo” e “A Brecha”.

    Publicou ainda o conto “O Homem da Mansarda”, entre outras colaborações na imprensa.

    A obra vencedora vai ser editada pela Câmara Municipal de Ponta Delgada e o autor receberá um prémio pecuniário de 7.500 euros, sendo-lhe ainda garantida uma tiragem mínima de 250 exemplares em suporte de papel e em formato digital.

    O Prémio Literário Natália Correia surgiu com o objetivo de “incentivar e apoiar o desenvolvimento das artes literárias, fomentar a criatividade, assim como o gosto pela leitura e pela escrita”.

    Foi criado em 2021 para distinguir autores com obras originais e inéditas redigidas em língua portuguesa.

    Em 2024, o género literário a concurso foi a narrativa, tendo o júri decidido atribuir o prémio à obra “Caindo de mais alto”, da autoria de João Albano Fernandes, e entregar uma menção honrosa a “Esperanças e Desilusões”, de Luís Corredoura.


