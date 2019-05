Proteção Civil dos Açores presente no CASCADE’19

A participação dos Açores é realizada no Módulo Internacional, com uma equipa de 11 elementos dos corpos de bombeiros voluntários de Ponta Delgada, de Angra do Heroísmo e da Praia da Vitória e um elemento da Inspeção de Bombeiros do SRPCBA, através dos conhecimentos adquiridos na formação em Busca e Salvamento em Estruturas Colapsadas, explica nota do executivo regional.





Pioneira na Região, esta formação começou a ser ministrada este ano, preparando os bombeiros açorianos para atuar em situações cuja origem possa estar relacionada, por exemplo, com um sismo ou uma derrocada.





É objetivo do Governo Regional criar nove equipas especializadas, uma por cada ilha do arquipélago, e duas brigadas de intervenção em busca e resgate, em São Miguel e na Terceira.





O CASCADE’19 pretende testar e treinar a resposta internacional na sequência do acionamento do mecanismo de Proteção Civil da União Europeia e, simultaneamente, a resposta interna a emergências de elevada complexidade que possam ocorrer em cascata.





Desta forma, nestes dias, estarão a ser simuladas condições meteorológicas adversas em Aveiro e um sismo que afetará os distritos de Évora, Lisboa e Setúbal, desencadeando uma série de ocorrências em cascata, como cheias, poluição marítima, rutura de barragens, acidentes químicos, colapso de estruturas, acidentes ferroviários e rodoviários e incêndios urbanos, provocando danos materiais avultados e um número significativo de vítimas mortais.





Acrescenta a nota que o SRPCBA participa ainda neste evento como observador, permitindo acompanhar o exercício de uma forma mais próxima, experienciar as várias componentes, passando pelos centros de decisão, eventuais postos de comando e teatros de operações, mas sem intervenção direta.





Este ano, para além de Portugal, participam também Espanha, França, Bélgica, Alemanha e Croácia, mobilizando no total mais de 3 mil participantes, com mais de 60 cenários diferentes em cerca de duas dezenas de localidades.





O CASCADE’19 é organizado pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), com a colaboração da Direção-Geral da Autoridade Marítima e cofinanciado pela União Europeia.