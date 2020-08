Projeto final do novo matadouro de São Jorge entregue em setembro

De acordo com nota do executivo, em resposta ao requerimento do PCP/Açores, a tutela adiantou que vários parceiros do setor se pronunciaram sobre o projeto do futuro matadouro, sugerindo alterações ao nível do layout das futuras instalações e na vertente ambiental, designadamente águas residuais e aproveitamento das águas pluviais.

Todas as sugestões emitidas pelos parceiros foram devidamente equacionadas e consideradas, tendo o projeto sido ajustado em conformidade.

O Governo dos Açores reafirmou a intenção de avançar com a construção do novo matadouro da ilha de São Jorge na próxima legislatura, recorrendo aos fundos europeus do próximo quadro comunitário, dando cumprimento ao compromisso assumido com os agricultores jorgenses e as suas organizações de produtores.

Esta infraestrutura terá capacidade para abater 15 a 20 bovinos ou 20 suínos por hora, um túnel de congelação de apoio à sala de desmancha, câmara de conservação de congelados e cumprirá todos os requisitos legais exigidos em termos tecnológicos, higio-sanitários e ambientais.