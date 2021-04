Programa “Desporto é Fixe” aproxima as crianças aos clubes desportivos praienses

O objetivo passa por estimular o exercício físico junto dos mais novos e de lhes dar a conhecer os clubes desportivos praienses, como explica, em nota, Tiago Ormonde, vereador com o pelouro do desporto: “Os nossos técnicos de desporto estão, neste momento, a trabalhar com as crianças das escolas do primeiro ciclo do concelho da Praia da Vitória, por um lado, para as incentivar à prática desportiva regular, e por outro lado, para motivar os que nunca praticaram nenhum tipo de desporto e assim dar-lhes a conhecer que alternativas existem”.





Como a crescente falta de atividade física nas crianças é um motivo de preocupação da autarquia, nas idas às escolas são lhes explicados os benefícios e a importância da prática desportiva e são organizadas várias atividades.





“A pandemia veio agravar a situação desportiva a todos os níveis. As crianças passaram a ficar fechadas em casa, não praticando nenhum tipo de atividade física, e, ao mesmo tempo, as associações desportivas foram perdendo os seus atletas. Neste sentido, este projeto vem mostrar a aposta clara e a preocupação cada vez maior da Câmara Municipal na promoção do desporto junto dos mais jovens e das organizações, que sofreram com os efeitos da pandemia e que têm feito um esforço enorme para manter a qualidade e a segurança no desporto praiense”, disse o responsável municipal.