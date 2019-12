Prevalência do consumo de álcool na Região acima da nacional

De acordo com o relatório anual sobre a situação do país em matéria de álcool, divulgado ontem pelo SICAD, em 2017, no arquipélago, a prevalência de consumo de bebidas alcoólicas no último ano e no último mês foram de 63,1% e 55,4%, respetivamente, quando a prevalência nacional foi de 58% e 49% respetivamente.



O relatório, agora publicado, mostra ainda que a prevalência - seja do consumo ao longo da vida, seja do consumo recente e atual - tem aumentado em comparação com 2012. Nesse ano, a prevalência de consumo nos últimos 12 meses foi de 50,7% e, nos últimos 30 dias estava nos 40,3%.





