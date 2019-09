Presidente do Parlamento lamenta morte de Gustavo Moura

As mais lidas

Gustavo Moura tinha 85 anos e morreu ontem no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada.

A Presidente da Assembleia, lembra ainda, que Gustavo Moura foi condecorado pelo Presidente da República com o grau de Grande Oficial da Ordem de Mérito e pelo Parlamento e pelo Governo da Região Autónoma dos Açores em 2010 com a Insígnia Autonómica de Reconhecimento.

Numa carta, enviada ao jornal, Ana Luís, refere que Gustavo Moura, notabilizou-se pelo seu percurso profissional sendo uma referência incontornável no Jornalismo dos Açores.

A Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, manifestou hoje pesar pelo falecimento do antigo Diretor do jornal Açoriano Oriental, Gustavo Moura.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok