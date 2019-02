Prémio Nacional de Paisagem distingue vinha do Pico

O prémio, atribuído pelo Ministério do Ambiente entre 27 candidaturas, não tem valor pecuniário, mas permite à remota paisagem açoriana concorrer ao Prémio Europeu da Paisagem.

A nível nacional é assinalado o esforço do governo regional açoriano na transformação de um “território remoto em acentuado declínio”, que desde 1996 tem conseguido aumentar a produção de vinho do Pico e aumentar o número de visitantes, segundo o ministério do Ambiente em nota enviada à Lusa.

Foram recuperados mais de 400 hectares de vinha que estava abandonada, recuperadas ruínas e abriu-se um centro de interpretação e um museu que em 2017 receberam mais de 20 mil visitantes.

A consagração da paisagem como Património Mundial da UNESCO, em 2004, foi conseguida também graças a esta política, refere o ministério.

No âmbito do Prémio Nacional de Paisagem deste ano houve lugar para menções honrosas para o projeto de conservação das lagoas de Bertiandos e São Pedro de Arcos, no concelho de Ponte de Lima, o plano de paisagem de Terras de Coura, no concelho de Paredes de Coura, e a paisagem protegida local das serras do Socorro e Archeira, em Torres Vedras.

O prémio e menções são hoje entregues pelo ministro do Ambiente e pela secretária de Estado do Ordenamento do Território e Conservação da Natureza.