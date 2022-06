Portugal volta a defrontar irreconhecível Suíça que só sabe perder

Portugal viaja para Genebra motivado, face aos triunfos caseiros obtidos nos últimos dias, em Lisboa, o primeiro, perante os helvéticos (4-0) e o segundo diante dos checos (2-0), que lhe deu o primeiro lugar isolado da ‘poule’, o único que dá acesso à ‘final four’ da prova, cuja primeira edição foi conquistada pela seleção nacional, no Porto, em 2019.

Na quinta-feira, no Estádio José Alvalade, os lusos superaram os checos com golos de João Cancelo (33 minutos) e Gonçalo Guedes (38), mas a grande figura acabou por ser Bernardo Silva, o responsável por quebrar a defesa adversária e servir os dois companheiros.

Também na quinta-feira, um golo do avançado Pablo Sarabia, que em 2021/22 representou o Sporting a um grande nível, bastou para ‘La Roja’ imperar em Genebra (1-0), um desfecho que deixou os suíços já sem grandes aspirações.

Esperava-se que o conjunto liderado por Murat Yakin fosse um adversário mais temível, e se intrometesse nas contas do apuramento, mas as três últimas exibições passaram uma imagem irreconhecível de uma seleção que chegou aos quartos de final do Euro2020, no último verão.

Além da excelente prestação na prova continental, os helvéticos, que contam com o benfiquista Haris Seferovic, tinham vindo a demonstrar uma forte evolução e, prova disso, foi o apuramento de forma direta para a fase final do Mundial2022, terminando em primeiro lugar do grupo de apuramento e relegando a campeã europeia Itália para os ‘play-offs’, nos quais viria a ser eliminada, face à Macedónia do Norte.

Com três derrotas em outras tantas partidas, os helvéticos vão, agora, começar a pensar em sobreviver na Liga A, de forma a não serem relegados para a secundária, porém, para tal, precisam de apresentar muito mais objetividade no ataque e, principalmente, emendar os constantes erros defensivos.

Tal como aconteceu nos três primeiros desafios do Grupo A2, o selecionador luso, Fernando Santos, deverá operar alterações no ‘onze’, tendo em conta o exigente calendário de quatro encontros em apenas 11 dias, com o lateral João Cancelo e os centrais Pepe e Danilo – os três totalistas - a serem os três atletas que deverão merecer algum descanso no domingo.

Os três imprescindíveis para o técnico cumpriram os 90 minutos nos encontros com Espanha (1-1), Suíça (4-0) e República Checa (2-0), pelo que é provável que haja mudanças ao nível da defesa, com a possível estreia de David Carmo.

Após três de seis jornadas, Portugal lidera o agrupamento, com sete pontos, contra cinco da Espanha, que venceu em Genebra por 1-0, com um golo de Pablo Sarabia, quatro da República Checa e nenhum da Suíça.

O segundo duelo da ‘poule’ entre Portugal e Suíça está agendado para domingo, pelas 20:45 locais (19:45 em Lisboa), e será dirigido pelo croata Fran Jovic.

Após estes quatro jogos, a formação das ‘quinas’ cumpre os últimos dois encontros no Grupo A2 em 24 e 27 de setembro, o primeiro na República Checa e o segundo em Braga, perante os espanhóis.

A seleção portuguesa, vencedora da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, precisa de vencer o agrupamento para chegar à ‘final four’ da terceira edição, sendo que a segunda foi conquistada pela França, numa final com a Espanha, em 2021.

A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2023, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.