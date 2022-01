Futsal/Euro

Portugal no grupo A, com Países Baixos, Ucrânia e Sérvia ou Bielorrússia

A seleção portuguesa de futsal, campeã europeia e mundial, ficou integrada no grupo A do Euro2022, em conjunto com os anfitriões Países Baixos, Ucrânia e o vencedor do ‘play-off’ entre Sérvia e Bielorrússia, ditou o sorteio realizado hoje.