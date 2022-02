Portugal com 30757 novas infeções, 44 mortos e menos internamentos

Segundo o boletim epidemiológico diário, hoje estão internadas 2419 pessoas, menos 141 do que na segunda-feira, enquanto nas unidades de cuidados intensivos estão menos sete, num total de 171, sendo que nem todos os internamentos se devem à Covid-19, podendo ser motivados por outras patologias apesar da existência de infeção com SARS-CoV-2.

O número de casos ativos voltou hoje a diminuir, havendo agora 599997, menos 8150 do que na segunda-feira, e nas últimas 24 horas foram dadas como recuperadas 38863 pessoas, passando a contabilizar um total de 2.343.448.

Das 44 mortes registadas nas últimas 24 horas, 14 ocorreram na região Norte, 12 em Lisboa e Vale do Tejo, nove no Centro, seis no Algarve, duas na Madeira e uma no Alentejo.

A maior parte das vítimas mortais com Covid-19 tinha mais de 80 anos (29), tendo ainda sido registados nove óbitos entre os 70 aos 79 anos e seis entre os 60 e os 69 anos.

O Norte continua a ser a região do país com mais novos casos diários, com mais 10725 infeções, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo, com mais 8935, o Centro (6710), o Alentejo (1547) e o Algarve (1176).



Nas últimas 24 horas foram colocados em vigilância menos 10014 contactos, que totalizam agora 655520.