Portugal com 293 mortes em 24 horas, novo máximo

Hoje é o segundo dia com maior número de novos casos diários de infeção. O valor mais alto foi atingido em 23 de janeiro, quando as autoridades registaram 15.333 casos de infeção em 24 horas.

O boletim epidemiológico revela também que estão internadas 6.603 pessoas, mais 131 em relação a terça-feira, o que representa um máximo diário de internamentos, das quais 783 em unidades de cuidados intensivos (mais 18 nas últimas 24 horas).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 11.305 mortes associadas à covid-19 e 668.951 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 172.893 casos, mais 5.512 do que na terça-feira.

O boletim regista ainda que mais 9.268 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 484.753 o número de recuperados desde o início da pandemia em Portugal.

As autoridades de saúde têm em vigilância 220.256 contactos, mais 4.486 relativamente ao dia anterior.

Relativamente às 293 mortes registadas nas últimas 24 horas, 136 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 66 na região Centro, 59 na região Norte, 26 no Alentejo, cinco na região do Algarve e uma na região Autónoma do Açores.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 7.605 novas infeções, o maior número diário desde o início da pandemia, contabilizando-se até agora 235.498 casos e 4.267 mortes.

A região Norte registou 3.959 novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas e desde o início da pandemia já contabilizou 293.171 casos de infeção e 4.258 mortes.

Na região Centro, registaram-se mais 2.309 casos, acumulando-se 94.073 infeções e 1.942 mortos.

No Alentejo, foram assinalados mais 484 casos, totalizando 23.208 infeções e 597 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 500 novos casos, somando 16.029 infeções e 183 mortos.