Portugal com 167 mortes e 3.480 casos de infeção nas últimas 24 horas

O boletim da DGS revela também que estão internadas 5.570 pessoas, menos 259, das quais 836 em unidades de cuidados intensivos, ou seja, menos 17.

O número de pessoas internadas em enfermaria e em cuidados intensivos está a decrescer desde terça-feira. Relativamente aos internados, este é o número mais baixo em três semanas (5.493 em 20 de janeiro). Quanto aos internados em cuidados intensivos, o valor de hoje é o mais baixo desde 29 de janeiro (806).

Os dados de hoje indicam ainda que 8.263 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 645.122 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

Há 11 dias consecutivos que o número de recuperados supera o de novas infeções.

Os casos ativos em Portugal também registam um decréscimo. Há 118.362 pessoas com o vírus ativo, menos 4.950 em relação a quarta-feira.

Desde março de 2020, Portugal já registou 14.885 mortes associadas à covid-19 e 778.369 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2.

As autoridades de saúde têm em vigilância 155.298 contactos, menos 7.268 relativamente ao dia anterior. Este indicador tem também registado uma descida consistente desde o dia 30 de janeiro.

Relativamente às 167 mortes registadas nas últimas 24 horas, 86 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 39 na região Norte, 22 na região Centro, 11 no Alentejo, seis na região do Algarve e três na Região Autónoma da Madeira.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 1.846 novas infeções, contabilizando-se até agora 291.917 casos e 6.068 mortes.

Lisboa e Vale do Tejo detêm 40,7 por cento do total de mortes a nível nacional desde o inicio da pandemia.

Nas últimas 24 horas esta região registou 53% do total de novos casos a nível nacional e 51,4% das mortes registadas.

A região Norte registou 709 novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas e desde o início da pandemia já contabilizou 319.836 casos de infeção e 4.956 mortes.

Na região Centro, registaram-se mais 518 casos, acumulando-se 111.134 infeções e 2.646 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 101 casos, totalizando 27.404 infeções e 852 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 148 novos casos, somando 19.140 infeções e 277 mortos.