Portugal avança para a final do Europeu sub-17 com reviravolta 'épica'

Ainda a perder por 2-1 no minuto 89, a determinação dos jovens lusos foi premiada com o empate a um minuto do tempo regulamentar, e o golo da vitória já nos descontos, para desespero dos sérvios, que em poucos minutos viam escapar a vitória e mesmo a ida a prolongamento.

A equipa portuguesa conseguiu uma recuperação notável, após chegar ao intervalo a perder por 2-0, com 'dedo' decisivo do selecionador João Santos, que não teve dúvidas em mudar fortemente a equipa, depois do 2-1.

Após um período de futebol repartido, a primeira grande ocasião no jogo aconteceu aos 12 minutos, com o remate à barra por parte de Geovany Quenda.

Seria, no entanto, a Sérvia a abrir o marcador, aos 22 minutos, com uma jogada de entendimento que Mihajlo Cvetković concluiu.

Aos 37 minutos, momento de azar para Eduardo Felicíssimo, que fez golo na própria baliza lusa, depois de defesa incompleta de Diogo Ferreira.

A dois minutos do intervalo, um deslize da defensiva portuguesa quase deu o terceiro golo à Sérvia, mas a bola bateu no poste esquerdo de Diogo Ferreira.

Na segunda parte, Portugal foi claramente assertivo, mas com a Sérvia reservada para o contra-ataque, quase chegando ao 3-0 aos 53 minutos, em jogada rápida.

O golo português surgiu ao minuto 60: livre direto cobrado por Geovany Quenda, com a bola a bater na cabeça de Gabriel Silva e desviar num adversário antes de entrar na baliza.

Com Portugal bem balanceado para o ataque, em forte pressão, foi preciso esperar pelo minuto 89 para o empate que ia tardando: cruzamento de Edgar Mota na direita e Rodrigo Mora, de primeira, a desviar, deixando tudo em aberto, de novo.

Quando todos já pensavam nas grandes penalidades, os lusos consumaram a reviravolta, aos cinco minutos da compensação, através de Trovisco, de cabeça.

Portugal espera agora pelo desfecho do Dinamarca-Itália para saber quem é o seu adversário da final.

Jogo no estádio Arena AEK, em Larnaca (Chipre).

Portugal – Sérvia, 3-2.

Ao intervalo, 0-2.

Marcadores:

0-1, Mihajlo Cvetkovic, 22 minutos.

0-2, Eduardo Felicíssimo, 37, na própria baliza.

1-2, Gabriel Silva, 60.

2-2, Rodrigo Mora, 89.

3-2, João Trovisco, 90+5.

Equipas:

- Portugal: Diogo Ferreira, Duarte Soares, Rui Silva, Afonso Sousa, Martim Cunha (Edgar Mota, 60), Eduardo Felicíssimo, João Simões (Tiago Ferreira, 66), Rodrigo Mora, Geovany Quenda (João Trovisco, 86), Cardoso Varela (Eduardo Fernandes, 45) e Gabriel Silva (Afonso Patrão, 60).

(Suplentes: Miguel Gouveia, Edgar Mota, Rafael Mota, David Daiber, Tiago Ferreira, Afonso Meireles, João Trovisco, Eduardo Fernandes, e Afonso Patrão).

Treinador: João Santos.

- Sérvia: Vukasin Jovanovic, Igor Bubanja, Nikola Simic (Vuk Roganovic, 56), Veljko Milosavljevic, Viktor Stojanovic, Vasilije Kostov, Dusan Makevic (Aleksa Damjanovic, 56), Aleksa Vasilic, Andrija Maksimovic (Bogdan Kostic, 73), Mihajlo Cvetković e Djorde Rankovic (Jovan Ciric, 73).

(Suplentes: Vladan Carapic, Relja Premovic, Vuk Roganovic, Uros Djordevic II, Jovan Ciric, Aleksa Damjanovic e Bogdan Kostic).

Treinador: Jovan Damjanovic.

Árbitro: David Fuxman (Israel).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Eduardo Felicíssimo (15), Vasilije Kostov (45+1), Viktor Stojanovic (59) e Geovany Quenda (76).