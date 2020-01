Portos dos Açores adjudica reparação dos pilares nascentes do cais de Vila do Porto

De acordo com comunicado, a reparação, que vai agora ter início, enquadra-se no conjunto de reparações urgentes decorrentes dos efeitos da passagem do furacão “Lorenzo” pelos Açores em outubro 2019, e insere-se no plano de manutenção preventiva das estruturas portuárias dos Açores.





A agitação marítima verificada aquando da passagem do furacão “Lorenzo” "provocou danos, uns visíveis e outros ocultos, nas estruturas de muitos dos portos e marinas dos Açores. O Porto de Vila do Porto foi fustigado com ondas que atingiram, os 17 metros e ventos que atingiram, em períodos longos, os 75 km/hora e rajadas até 100 km/hora", diz a nota.





Das inspeções efetuadas posteriormente, às zonas molhadas do Porto, zonas abaixo do zero hidrográfico e obras acima desse, resultou a constatação de que os pilares nascentes da cabeça do Cais de Passageiros do Porto de Vila do Porto haviam perdido base de suporte.





Tendo em conta a importância que aquela infraestrutura representa para a segurança no interior da baia e a relevante e preponderante função dos Portos dos Açores no desenvolvimento do bem-estar das populações residentes, entendeu a Portos dos Açores "proceder, com caráter de urgência, à reparação dos pilares afetados prevenindo assim que o mar dos próximos invernos venha a causar danos irreparáveis".