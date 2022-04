Ponta Delgada organiza 94 “miniconcertos” com artistas locais até 11 de setembro

Em comunicado de imprensa, a Câmara de Ponta Delgada, realça que o “Animar PDL” vai decorrer num “formato adaptado às circunstâncias atuais decorrentes do combate à pandemia” de Covid-19.

“Os artistas locais vão ter a oportunidade de realizar miniconcertos em itinerância pela cidade ou em zonas de reduzida concentração de público”, assinala o município.

A iniciativa começou esta segunda-feira com um concerto da violinista Júlia Nunes na varanda da Casa-museu José Franco, no centro da cidade.

Até 11 de setembro, está prevista a realização de 94 "miniconcertos", com a duração de uma hora, que estarão a cargo de artistas locais.

A Câmara Municipal adianta que os eventos irão decorrer de segunda-feira a sábado em locais como a torre sineira da câmara, o largo Mártires da Pátria, o jardim Padre Sena Freitas, o jardim António Borges ou a Rua dos Mercadores.

A iniciativa terá o investimento de 20 mil euros e pretende “apoiar diretamente os artistas” devido à “significativa redução de eventos” provocados pela pandemia de Covid-19.

“A Câmara Municipal de Ponta Delgada prossegue, deste modo, a sua ação próxima e determinada para benefício dos artistas e dos agentes culturais do concelho de Ponta Delgada, encontrando as alternativas possíveis para incentivar a desejável e necessária normalização da vida dos munícipes”, é acrescentado no comunicado.