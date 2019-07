"Ponta Delgada e Lagoa com as casas mais caras" é a manchete do Açoriano Oriental

As mais lidas

"Família constrói casa que é exemplo de sustentabilidade" é o título da manchete fotográfica. "Carlos Moedas desafia cientistas a serem mais ousados", "Detido homem suspeito de violar criança de 12 anos", "PSD afirma que comissão de inquérito falhou objetivos", "Santa Clara vence Sporting Ideal sem sofrer golos" e "Relva recebe mais uma edição do Grande Festival de Folclore" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.

A manchete do Açoriano Oriental noticia que comprar casa em Ponta Delgada custa em média 983 euros por metro quadrado (m2), enquanto na Lagoa chega a 803 euros/m2.

