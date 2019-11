Plano e Orçamento dos Açores para 2020 aprovado no parlamento regional

As propostas de Plano e Orçamento tiveram votação semelhante: o CDS-PP juntou-se ao PS no voto favorável, o PCP absteve-se e PSD, Bloco de Esquerda, PPM e a deputada independente Graça Silveira (que saiu recentemente do CDS-PP) votaram contra.

O Plano e Orçamento dos Açores para 2020, que foi discutido em plenário desde terça-feira até hoje, tem um valor global de 1.812 milhões de euros e pretende, diz o executivo regional, ser um guia para o fortalecimento da economia e a criação de emprego.

No documento é referido que, dos 1.812 milhões de euros, 207 milhões de euros dizem respeito a operações extraorçamentais e 558 milhões de euros são adjudicados às despesas do Plano.

Contemplando um investimento público de 816,4 milhões de euros, dos quais os 558 milhões são da responsabilidade direta do Governo Regional, estes documentos preveem, para 2020, um crescimento do investimento total de cerca de 51 milhões euros e um aumento no investimento direto no valor de 44,8 milhões de euros, na comparação com 2019.