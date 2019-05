Pizzi renova com o Benfica até 2023

As mais lidas

Numa curta mensagem, acompanhada de uma fotografia do médio com o presidente Luís Filipe Vieira, os 'encarnados' dizem apenas que "Pizzi renovou até 2023".

O futebolista internacional português Pizzi renovou o contrato com o Benfica até 2023, anunciou esta segunda feira o clube campeão português de futebol na rede social Twitter.

