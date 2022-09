Pimenta quer medalhas, João Ribeiro e Messias "melhorar" os K2 e K4 500

“As minhas expectativas são primeiro conseguir as finais, dar um bom espetáculo e, se possível, lutar pelas medalhas, pelos títulos”, resumiu Pimenta, à Lusa, desejoso que na semana e meia que dista dos mundiais do Canadá tenha recuperado fisicamente do desgaste.

O limiano, que tem já 118 pódios em provas internacionais, levou a prata no olímpico K1 1.000 e em K2 500 misto com Teresa Portela, amealhando ainda o bronze em K1 500.

Ter perdido o ouro nos 1.000 metros, por cinco centésimos de segundo, para o húngaro Balint Kopasz, o seu grande rival no último ciclo olímpico, e que conquistou o ouro em Tóquio2020, onde o português foi bronze, ainda não foi totalmente digerido por Pimenta que, ainda assim, elogia o rival.

“O nosso despique é bonito para o desporto. Temos uma rivalidade muito forte dentro de água, mas fora temos uma relação muito boa mesmo. Gosto muito dele. Parece-me ser bastante humilde e sabe cumprimentar quando ganha ou perde”, justificou.

Em tom de brincadeira, compara o desempenho desportivo de ambos com o que se passa no futebol entre “Cristiano Ronaldo e Messi”.

“Existe muito respeito entre nós. Que ele se mantenha muitos anos na máxima força e a dar o melhor pelo seu país e, obviamente, eu a fazer o mesmo pelo meu, representar muito mais tempo Portugal ao mais alto nível”, assumiu.

Em Munique, numa pista que pela primeira vez recebe eventos de canoagem depois dos Jogos Olímpicos de 1972, Pimenta vai fazer K1 500, 1.000 e 5.000, bem como K2 1.000 com João Duarte.

João Ribeiro e Messias Baptista foram quintos em K2 500 metros e sétimos em K4 500, juntamente com Emanuel Silva e David Varela, desempenhos que pretendem aperfeiçoar.

“As nossas expectativas são as de tentar melhorar o resultado do mundial, sendo que o valor da canoagem europeia é muito semelhante”, especificou João Ribeiro.

Messias Baptista diz que saiu com a convicção de que no mundial podiam ter “feito melhor”, pelo que agora deseja demonstrar isso mesmo em ambas as regatas.

“O primeiro objetivo será sempre chegar à final nas duas provas e aí tudo é possível. Estamos motivados e confiantes de que podemos fazer algo bonito pelo nosso país”, confessou.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até 21 de agosto e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.