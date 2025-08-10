Açoriano Oriental
    • Piloto da Ryanair desmaia em voo Barcelona-Porto, mas avião aterra na hora prevista

    O piloto de um avião da companhia aérea Ryanair que fazia o trajeto Barcelona-Porto sofreu uma síncope (desmaio) durante o voo, mas recuperou e o avião aterrou na hora prevista, disse à Lusa fonte oficial do INEM.


    Hoje, 10:49
    Piloto da Ryanair desmaia em voo Barcelona-Porto, mas avião aterra na hora prevista

    Autor: Lusa

    Em declarações à Lusa, fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), confirmou que recebeu hoje o alerta às 08:19 de que um piloto de um avião da Ryanair com destino ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no distrito do Porto, tinha sofrido “uma síncope de recuperação rápida” durante o voo e que "aparentemente recuperou ainda durante o voo".

    Ao Aeroporto Sá Carneiro deslocou-se ma ambulância dos Bombeiros de Moreira da Maia e uma Viatura Médica e Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Pedro Hispano, adiantou a mesma fonte do INEM.

    “O piloto recebeu assistência no local, mas recusou ir para o hospital e ficou no aeroporto”, adiantou a mesma fonte do INEM.

    O INEM avançou também que o voo em que o piloto sofreu a síncope tinha hora prevista de chegada ao Porto às 08:35.

    Dados do sítio da Internet da ANA Aeroporto indicam que o único voo da companhia aérea da Ryanair que chegou hoje de manhã ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro oriundo de Barcelona (Espanha) foi o voo FR 4587 e que chegou às 08:35 no Terminal 1.

    O voo FR 4587 não atrasou e os passageiros já desembarcaram.

    A Lusa contactou fonte da ANA Aeroportos, mas até ao momento não conseguiu obter qualquer esclarecimento sobre este episódio.

